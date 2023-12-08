Судоходство из портов на Дунае по Сулинскому каналу будет круглосуточным

Судоходство расположенным на территории Румынии Сулинским морским каналом, являющимся одним из коридоров, соединяющих украинские морские порты на Дунае с Чёрным морем, заработало в круглосуточном режиме.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

По его словам, такая договорённость была достигнута во время третьей встречи по наращиванию экспортной способности для украинских портов Дуная, которая состоялась в Румынии 7 декабря.

«Возвращаемся с решением о ночной навигации на канале Сулина. Она уже заработала. Ожидаем от румынских коллег обеспечение необходимым количеством лоцманов. В таком случае выйдем на 4 млн тонн экспортной возможности в месяц», — сообщил вице-премьер, подчеркнув, что быстрая и ритмичная работа по этому пути экспорта остаётся стратегическим направлением работы Минвосстановления.

За 11 месяцев 2023 года общий объем перевалки через украинские порты на Дунае составил почти 30 млн тонн.

Также продолжается совместная работа по увеличению мощности железнодорожных и автомобильных пунктов пропуска в четырёхстороннем формате: Румыния – США – Европейская Комиссия – Украина с участием Молдовы.

«Два ключевых вопроса, над которыми сейчас работаем – это согласование пилотного проекта на пункте пропуска «Красноильск–Викову де Сус» – запуск грузовиков и «зелёный коридор» через пункты пропуска «Рени–Джурджулешты–Галац» между Украиной, Молдовой и Румынией», – отметил Кубраков.

Кроме того, в ноябре начались ремонтные работы на пункте пропуска Рени, чтобы создать там условия для совместного контроля с Молдовой. В первом квартале 2024 г. планируется завершить эти работы и запустить общий контроль.

Министерство восстановления также обратило внимание коллег на необходимость увеличения специалистов фито- и ветеринарного контроля на границе.

Как сообщала Одесса News, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной с Государственным секретарём США Энтони Блинкеном пресс-конференции в Киеве в сентябре 2023 года пришли к мнению, что Украина и США считают наиболее перспективным в плане зернового экспорта дунайский коридор и будут работать над его развитием.

Фото: Александр Кубраков/Facebook

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