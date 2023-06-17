Украина уже экспортировала 47,5 миллиона тонн зерновых в этом маркетинговом году

В текущем маркетинговом году (с 1 июля 2022 по 16 июня 2023 годов) Украина экспортировала 47,49 млн т зерновых и зернобобовых культур.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что в 2022/2023 МГ по состоянию на 16 июня 2023 года Украина экспортировала 16,314 млн т пшеницы, 2,667 млн т ячменя, 18 тыс. т ржи и 28,185 млн т кукурузы.

Для сравнения, с июля 2021 по 17 июня 2022 Украина экспортировала 47,794 млн т зерновых и зернобобовых в том числе: 18,646 млн т пшеницы, 5,737 млн т ячменя, 161,5 тыс. т ржи и 22,94 млн т кукурузы.

Отмечается, что за 15 дней июня из Украины было экспортировано 2,153 млн т зерновых и зернобобовых (за 17 дней июня в прошлом году – 695 тыс. т), в том числе 816 тыс т пшеницы (в июне в прошлом году – 48 тыс. т), 20 тыс т ячменя (в июне 2022 — 21 тыс. т) и 1,314 млн т кукурузы (623 тыс. т).

В июне этого года и июне прошлого года Украина не осуществляла экспорт ржи.

С начала 2022/2023 МГ Украина экспортировала 147,3 тыс. т муки (в 2021/2022 МГ – 69,6 тыс. т).

По данным Всеукраинского аграрного совета, до конца текущего сезона в Украине остаётся для экспорта 10 млн т переходных остатков зерна прошлых сезонов.

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года Киевская городская прокуратура раскрыла и прекратила масштабную схему продажи зерна, которую организовали в Одессе.

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