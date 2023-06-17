Одесский ТЮЗ приглашает на «Полианну» — историю 11-летней американской девочки

25 июня на площадке Одесского Театра юного зрителя спектакль «Поллианна».

«Полианна» — роман-бестселлер американской писательницы Элеанор Портер, опубликованный в 1913 году. Детская классика во все времена.

Спектакль по мотивам романа «Полианна» рассказывает о печалях и радостях одиннадцатилетней девочки, которая после смерти отца вынуждена переехать в небольшой английский городок, в мир строгих правил и запретов – к своей тёте мисс Поли.

К счастью, Поллианна успела научиться у своего отца замечательной игре – «игре в радость». Это помогло ей не унывать при любых обстоятельствах и даже в самых трудных ситуациях всегда находить выход.

Поллианна научила этой увлекательной игре всех окружающих, кроме своей тёти. А потом с Поллианной случилась история, когда именно ей больше всего понадобилась «игра в радость».

Приходите к 18 часам. Адрес театра: ул. Греческая, 48-а.

Билеты стоимостью от 200 гривен можно купить здесь.

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