Зерновой коридор в Чёрном море может закрыться

Шансов для продления «зерновой сделки», срок действия которой истекает в июле, де-факто нет.

Так заявил 17 июня в интервью «Известиям» пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Здесь вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, можно только констатировать, что если судить де-факто по тому, что мы имеем, то шансов у этой сделки нет», – сказал Песков.

Путин говорил 13 июня, что РФ думает над выходом из «зерновой сделки».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 16 июня, что Россия блокирует украинские морские порты, чтобы «самой продавать свою агропродукцию и чтобы не было конкуренции со стороны Украины, такого крупного поставщика».

«Россия не давала возможности любому зерновому морскому коридору, до тех пор, кстати, пока мы в одностороннем порядке не деоккупировали наш остров Змеиный и пока мы не получили соответствующее оружие, которое гарантировало бы безопасность нашим портам», – подчеркнул президент на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована в Facebook ОПУ.

Как сообщала Одесса News, Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля прошлого года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трёх портов — Одессы, Черноморска и Южного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договорённости о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской «зерновой инициативе» снизились цены на продовольствие, что косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН в октябре.

Россия грозила, что «зерновая сделка» «прекратит своё существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения её требований, в том числе по аммиаку (Москва добивается его экспорта через трубопровод Тольятти – Одесса), и выступала против «расширения или бесконечного продления» соглашения.

О том, что соглашение о безопасном экспорте украинского продовольствия через порты Чёрного моря разблокировано и будет действовать до 18 июля, вице-премьер-министр по вопросам восстановления – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил 17 мая 2023 года.

1 июня Мининфраструктуры Украины сообщало, что «зерновой коридор» снова прекратил работу – Россия заблокировала регистрацию входящего флота во все порты Украины. РФ возобновила регистрацию судов в рамках «зерновой сделки» 4 июня, но с нарушениями, отмечали в ведомстве.

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