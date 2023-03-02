Что хочет Россия в обмен на зерновой коридор без препятствий

Россия шантажирует мир срывом зерновой сделки, выдвигая собственные условия.

Москва согласится продлить Черноморское зерновое соглашение, только если будут «учтены интересы её сельскохозяйственных производителей», — заявило 1 марта российское министерство иностранных дел, сообщает Reuters.

В сообщении МИД сказано, что продление действия соглашения, позволяющего безопасно экспортировать зерно из украинских портов, возможно только «при условии учёта интересов российских производителей сельскохозяйственной продукции» и «беспрепятственного доступа на мировые рынки» удобрений из России.

Черноморское зерновое соглашение, заключённое с участием Украины, ООН, Турции и России, должно быть продлено в этом месяце, но Москва оказывает всяческие препятствия для этого.

Как сообщала Одесса News, 1 марта 2023 года бизнес-сообщество, объединённое Европейской бизнес-ассоциацией, Американской торговой палатой в Украине и Ассоциацией «Украинский клуб аграрного бизнеса», обратилось в Организацию Объединенных Наций и Турцию с призывом разблокировать черноморскую «зерновую инициативу» и обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе.

В Стамбуле 17 ноября 2022 года Украина, ООН и Турция договорились о продлении «Инициативы по безопасной транспортировке агропродукции через Чёрное море» ещё на 120 дней. Первое судно с украинским продовольствием вышло из порта Одессы 1 августа. Соглашение действует до 18 марта 2023 года.

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