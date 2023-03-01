Бизнес обратился к ООН: Либо разблокировка портов, либо инспекции для кораблей РФ

Бизнес-сообщество, объединённое Европейской бизнес-ассоциацией, Американской торговой палатой в Украине и Ассоциацией «Украинский клуб аграрного бизнеса», обратилось в Организацию Объединенных Наций (ООН) и Турцию с призывом разблокировать черноморскую «зерновую инициативу» и обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе.

Если же РФ не согласится на разблокировку судоходства, её корабли должны подвергаться таким же проверкам, как и украинские, — говорится в заявлении на сайте Европейской бизнес-ассоциации.

«Российские инспекторы Совместного координационного центра (СКЦ) искусственно блокируют полноценную работу «зерновой инициативы» и нарушают свободное судоходство в Чёрном море. Сейчас 140 судов ожидают проверки СКЦ в Босфоре, а украинские порты работают всего на 30% своей мощности. В то же время движение российских судов в Чёрном море не ограничивается регулярными проверками, при этом объём перевозимых грузов Азовским и Чёрным морями составляет около 250 млн тонн в 2022 году. Таким образом, бизнес обеспокоен сложившейся в последние месяцы ситуацией с задержками работы «зерновых коридоров» Чёрным морем», – сказано в обращении.

Бизнес-сообщество акцентирует, что международные цепи поставок продовольствия и глобальная продовольственная безопасность, включая мировые цены на продовольствие и уровень голода, снова оказались под значительной угрозой из-за искусственного сокращения объёмов экспорта украинских зерновых и масличных культур российской стороной. И если бы инициатива работала слаженно и в полную мощность, общий объём экспорта зерна мог бы быть на 30–40% больше.

Поэтому международное сообщество должно принять меры по прекращению произвола российской стороны и обеспечения стабильной и своевременной работы инспекторов/представителей комиссии, действующих при СКЦ, — уверены авторы заявления.

Также необходимо разблокировать украинские порты для всех видов грузов и включить Николаевский морской порт и другие порты и терминалы, расположенные в Бугско-Днепровском канале, в черноморскую «зерновую инициативу» с целью увеличения пропускной способности для экспорта зерна.

«Нужно обеспечить свободное торговое судоходство в Чёрном море для всех сторон. Или ввести проверку всех российских судов, плавающих в Чёрном море, путём создания равных условий для украинского и российского экспорта», – подчёркивается в обращении.

Бизнес выразил благодарность ООН и правительству Турецкой Республики за их поддержку работы инициативы и попросил поддержать её продление по меньшей мере на один год с автоматическим продлением.

Кроме того, подписанты поблагодарили Офис президента Украины, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, Министерство развития общин, территорий и развития инфраструктуры Украины, Министерство иностранных дел Украины и Администрацию морских портов Украины за усилия, связанные с непрерывным экспортом украинского зерна и масличных культур в рамках инициативы.

Как сообщала Одесса News, Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трёх портов — Одессы, Черноморска и Южного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договорённости о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской «зерновой инициативе» снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода, по оценке ООН, более 100 млн человек.

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы «зернового коридора». Только за последние три месяца из-за этого мир недополучил 10 млн тонн украинского продовольствия.

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