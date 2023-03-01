Одесский ТЮЗ приглашает посмотреть историю о «Маленьком принце»

4 марта на сцене Одесского Театра юного зрителя спектакль «Маленький принц».

История о Маленьком принце, его путешествиях по планетам, поисках любви, дружбы, поиском своего мира, своей планеты, СЕБЯ могла и может случиться в любом классе, с любым мальчиком или девочкой, с любым подростком.

Каждый молодой человек – отдельная планета, а в подростковом возрасте, когда нет ещё большого опыта, но есть огромное желание изменить мир, планеты эти — особенно яркие, и мечты — особенно дерзкие.

Потому что в каждом из нас спрятаны вселенные!.. Ты можешь преодолеть сотни тысяч километров, путешествовать по разным странам и континентам, даже полететь и исследовать космос, но найти истину в одном взгляде, в улыбке своего ребёнка. И поймёшь, что путешествия твои ничего не стоили, ты просто убегал от самого себя, от очевидного, ты был слеп. И найдёшь глубокую мудрость и истину в обыкновенных простых вещах и действиях — таких, как ежедневная уборка как своего дома, так и своих мыслей.

В каждом классе молодой человек может познакомиться со своей Розой, найти своего Лиса, узнать о существовании планет Короля, Честолюбца, Пьяницы, географа и Фонарщика — и встретить их там же, в своём же классе!

Спектакль по мотивам одноименной сказочной повести Антуана де Сент-Экзюпери.

Начало в 17 часов.

Адрес: ул.Греческая, 48-а.

Билеты стоимостью от 200 гривен. Их можно купить здесь.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod