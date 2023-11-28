В Одессе открылась «Выставка непобедимых — Артнаступление»

До 16 декабря в помещении Всеукраинского центра болгарской культуры будет открыта художественная выставки «Выставка непобедимых – Артнаступление» и экспозиции «Жизнь-осенние мотивы».
Это авторский проект Почётного работника культуры Украины, организатора, куратора и участника выставки Елены Алексеенко. Информационным партнёром проекта уже во второй раз стал Одесский зоопарк.
Кроме того, на выставке представлены и творческие работы сотрудников зоопарка. Так, заведующая сектором кормления Елена Беспалова представила работы в технике сухой пастели и акварели, а директор зоопарка Игорь Беляков уже вторично – графические работы.
Все представленные на выставке работы можно приобрести. Каждому, кто купит работу, будет вручена именная грамота от автора с автографом и скидка на последующие покупки.
Выставка работает с 11:00 до 16:00, без выходных.
Вход – свободный.
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