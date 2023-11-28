Зеленский подписал закон о госбюджете-2024

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О государственном бюджете Украины на 2024 год».

Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.

Так, доходы в государственном бюджете на 2024 год заложены на уровне 1,768 трлн грн, расходы бюджета – 3,35 трлн грн, дефицит государственного бюджета составит 1,57 трлн грн, внешние заимствования будут достигать 41 млрд долл., прогноз реального уровня ВВП – 4,6% , прогноз по инфляции – 9,7%, средний курс гривны за год прогнозируется на уровне 40,7 грн за доллар.

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