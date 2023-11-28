В Одессе на Фонтанской дороге в трамвайном вагоне маршрута №17 произошло возгорание

28 ноября в 11:40 в диспетчерскую КП «Одессэлектротранс» поступило сообщение от ГСЧС, что на улице Фонтанская дорога в трамвайном вагоне маршрута №17 произошло возгорание.

Как сообщает в Facebook КП «Одессгорэлектротранс», на место оперативно прибыли спасатели, после отключения тока в сети ликвидировавшие огонь.

«В настоящее время вагон направляется в депо. В ближайшее время будет создана комиссия, которая установит, почему произошло возгорание. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. Пострадавших в результате инцидента нет», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате непогоды 26 ноября около 70% контактной сети КП «Одесгорэлектротранс» получило значительные повреждения, диспетчерской службой было получено 99 сообщений о падении деревьев, которые вместе со снежными заносами заблокировали большую часть трамвайного пути. Всё это привело к остановке движения электротранспорта.

К ликвидации последствий непогоды были привлечены 15 единиц спецтехники, аварийные бригады работают в усиленном режиме.

По состоянию на 28 ноября продолжаются работы по устранению последствий непогоды. Возобновлено движение 11 трамвайных маршрутов (на линии 55 вагонов) и 4 троллейбусных маршрута (38 единиц). На трамвайном маршруте №20 работает маршрутное такси.

«Сейчас не работают 3 троллейбусных и 6 трамвайных маршрутов. Движение по ним будет возобновлено в ближайшее время. Заблокированными на линии остаются 8 трамвайных вагонов. Продолжаются работы по расчистке от снега и льда трамвайных рельсов» — говорится в сообщении.

Сегодня возобновлено движение трамвайного маршрута №13 и троллейбусного маршрута №8.

Одесса News информировала, что 27 ноября в Одессе работали трамвай №№ 11, 12, 17 и троллейбус «»7, 12.

Фото: «Думская», КП «Одессгорэлектротранс»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy