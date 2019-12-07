В здании Одесского колледжа всю ночь шли поисковые работы: найдено ещё одно тело

Поисковые работы в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса продолжались всю ночь с 6 на 7 декабря.

С начала разборки завала спасатели вывезли 540 кубометров строительных конструкций, сообщает на своей странице в Facebook ГСЧС Украины.

По состоянию на 21 час пятницы к работам были привлечены 243 человека и 34 единицы техники.

Около 22 часов заместитель главы ГСЧС в Одесской области Александр Крицкий сообщил, что ночью спасатели также будут работать. Тогда на месте пожара находилось 82 работника.

«Надежды на то, что в здании остался кто-то живой, нет. Все неповреждённые помещения проверили», — отметил Крицкий.

Как сообщала Одесса News, 4 декабря утром стало известно, что в Одессе горит колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По предварительной информации, причиной возгорания является сломанный удлинитель. Пожар вспыхнул на третьем этаже здания. В городе объявили днями траура 5 и 6 декабря.

В результате пожара погибли 5 человек: 4 декабря в 12.20 скончалась в больнице выпрыгнувшая из окна учащаяся колледжа Ксения Бабенко, 5 декабря в 17.40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ. Муж жертвы опознал в ней свою жену — 43-летнего преподавателя училища Анну Бортюк. 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела 2 погибших. 7 декабря в 00.40 найдено ещё одно тело.

По сообщению Думской, в селе Новониколаевка Килийского района 6 декабря похоронили 17-летнюю Ксению Бабенко. Провести девушку в последний путь пришли родные, близкие, жители её родного села, люди из соседних сёл.

Всего на пожаре пострадало 30 человек (в больницах остаётся 18 человек, 6 декабря выписано 8).

По состоянию на 17 часов 6 декабря, на месте происшествия осуществлён разбор конструкции верхней части здания, экспертной группой проведены замеры уровней колебаний здания и его устойчивости, продолжается разбор конструкции на уровне второго и цокольного этажей, арочного прохода во внутренний двор.

Подразделениями ГСЧС также проводится тушение отдельных очагов тления, которые оказываются в завалах.

По информации Национальной полиции, судьба 11 человек остаётся неизвестной.

Фото: Facebook