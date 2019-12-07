Академия наук Украины: пожар в Одессе уничтожил Институт морской биологии

В результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса были потеряны научная библиотека, лабораторное оборудование и научные коллекции Института морской биологии НАН Украины.

Об этом в Facebook сообщила Национальная академия наук Украины.

«Наибольший ущерб причинён Государственному учреждению «Институт морской биологии НАН Украины»: полностью уничтожена научная библиотека учреждения, её лабораторное оборудование, опытные образцы и научные коллекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в здании на ул. Пушкинской, 37, кроме Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, размещались подразделения Государственного учреждения «Институт морской биологии НАН Украины», Физико-химического института им. А.В. Богатского НАН Украины, Государственного предприятия «Специальное конструкторско-техническое бюро с опытным производством» института им. А.В. Богатского и несколько других учреждений Национальной академии наук Украины.

Президиум НАН Украины создал специальную комиссию с целью выяснения обстоятельств и последствий пожара, анализа ущерба и разработки предложений относительно размещения структурных подразделений организаций НАН Украины.

Как сообщала Одесса News, во время пожара в Одесском колледже пропали директор Института биологии южных морей НАН Борис Александров и сотрудница этого института Галина Иванович.

Полиция Одессы расследует две версии причин пожара: повреждение удлинителя и умышленный поджог.

Кабинет министров создал правительственную комиссию по расследованию причин пожара в Одессе.

Фото: Одесса News, ГУ ГСЧС в Одесской области