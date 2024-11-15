Страна-агрессор вновь напала на Одессу вечером 14 ноября

Российские террористы снова совершили массированную атаку дронами на Одессу и район. Есть погибшая и раненые, повреждена гражданская инфраструктура.

Как сообщает председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, в результате атаки ударными беспилотниками в Одессе погибла женщина. Ранены, по меньшей мере, десять человек. Повреждены жилые дома, в том числе многоквартирный, церковь, около 30 легковых автомобилей. На некоторых локациях возникли пожары.

Также повреждён магистральный трубопровод теплоснабжения. Вынужденно прекращена работа одной из котельных Одессы. Повреждённая ветка теплосети отапливала 220 многоквартирных жилых домов (40 тысяч жителей), 7 детских садов, 4 школы. Котельная также обслуживала один из роддомов Одессы. Сейчас там находятся 28 рожениц и 22 младенца. В заведении есть кондиционеры, обогреватели, мощный генератор и достаточный запас топлива. Теперь родильный сможет обогреться автономно, используя собственные ресурсы.

Над ликвидацией последствий работают все соответствующие экстренные службы.

Раненым предоставляется помощь. Среди них – 9-летний мальчик, он в состоянии средней степени тяжести в больнице, в тяжёлом состоянии и 22-летний парень, другие раненые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

Одесса News информировала, что мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с жителями частного сектора, дома которых были повреждены в результате ночных российских атак в ноябре.

Фото: ООГА/Telegram

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