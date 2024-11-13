Мэр Одессы встретился с жителями, пострадавшими от атак врага в ноябре

Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с жителями частного сектора, дома которых были повреждены в результате ночных российских атак в ноябре.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Обсудили существующие проблемы и возможные пути их решения. Среди основных — отсутствие данных о жилье в электронном реестре, что требует времени на их восстановление и только в пределах квадратных метров, оформленных должным образом. Наибольшее затруднение вызывают дома на Заставе, которые находятся в зоне отчуждения железной дороги и жители которых вообще не имеют документов на собственность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что городские службы работают с каждым случаем индивидуально, фиксируя все последствия и бесплатно восстанавливая документы на частную собственность – там, где это возможно.

На встрече были депутаты горсовета, избранные от округов Пересыпского и Хаджибейского районов, и советник городского головы Вероника Этнарович, которая координирует работу с благотворительными и общественными организациями.

Ранее жильцам повреждённых домов были предоставлены комплекты для закрытия оконных и дверных проёмов и покрытия крыши для предотвращения попадания осадков, ведутся переговоры о предоставлении строительных материалов для консервации домов.

«Жителям повреждённых домов также будут помогать подать документы для получения материальной помощи из городского бюджета. Кроме этого, уже начата процедура, предваряющая подачу заявки для получения компенсации по программе єВідновлення. Владельцам домов, сведения о которых есть в электронном реестре, в течение нескольких дней будут восстановлены документы, позволяющие провести техническое обследование с целью определения состояния дома и подачи заявки для получения компенсации по этой программе за повреждённое или уничтоженное жилье.

Также, по действующему законодательству, будет назначено уполномоченное лицо для проведения демонтажа уничтоженного имущества за счёт бюджета города.

В других случаях процедура оформления документов может занять от трёх недель до нескольких месяцев.

«В любом случае мы будем искать возможности, чтобы помочь пострадавшим в результате вражеской атаки«, – заверил мэр Одессы.

Фото и видео: «Одесса»

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