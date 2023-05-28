В бою за Украину погиб солдат из Одесской области Владимир Питоня, светлая память

Во время выполнения боевого задания в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой области 13 апреля 2023 года погиб военнослужащий, командир 2-го десантно-штурмового отделения, старший солдат, житель города Раздельная Одесской области Владимир Питоня.

Об этом в Facebook сообщила Раздельнянская городская территориальная громада.

Владимиру было 34 года.

19 апреля воина привезли домой. Его встретили при въезде в город и живым коридором благодарности провели в последний путь.

Как сообщала Одесса News, 46-летнего защитника Руслана Ткачука, который погиб 3 апреля под Бахмутом Донецкой области, похоронили в городе Кодыма Одесской области.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Раздельнянская гортергромада/Facebook

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