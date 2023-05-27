В бою за Украину погиб стрелок из Одесской области Руслан Ткачук, светлая память

46-летнего защитника Руслана Ткачука, который погиб 3 апреля под Бахмутом Донецкой области, похоронили в городе Кодыма Одесской области.

Об этом сообщила в Facebook Кодымская громада.

Стрелок-помощник гранатомётчика 4-го механизированного батальона воинской части А0222 погиб вблизи села Весёлое в результате миномётно-артиллерийского обстрела от травм, несовместимых с жизнью.

До начала полномасштабной войны Руслан Ткачук жил с женой, дочерью и матерью в Новой Каховке. После оккупации семья переехала в Кодыму. В январе 2023 года он отправился защищать Украину.

Похоронили погибшего героя на Аллее славы городского кладбища.

Как сообщала Одесса News, 17 апреля 2023 года жители села Выпасное Мологовской территориальной громады Белгород-Днестровского района отдали последнюю почесть погибшему старшему солдату ВСУ Александру Карпяку.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Кодымская громада/Facebook

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