Зеленский за 3 дня дважды собирал членов Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский 26 мая провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщил сам Верховный Главнокомандующий в своём видеообращении, размещённом на официальном сайте Офиса Президента Украины.

«Только что провёл Ставку. Вопросы очевидны. Передовая, наша защита и наши активные действия, обеспечение наших воинов оружием и снарядами, техникой. ПВО и защита от террора. В течение дня получаю доклады по ситуации в Днепре и ликвидации последствий очередного удара. Это сугубо зверство: российская ракета, баллистика – против больницы и ветеринарной клиники. Абсолютно больные существа», — сказал Глава государства.

Владимир Зеленский пообещал сделать «всё возможное, всё, чтобы ускорить поставки в Украину большего количества и качества систем ПВО – это буквально ежедневный вопрос для работы с партнёрами. За эту неделю имеем значительный прогресс и по современной авиации для Украины, которая станет ключевым компонентом нашей защиты в воздухе. Мы движемся в модернизации обороны быстрее, чем можно было предположить ещё полгода назад».

Также Зеленский отметил, что «важный доклад на Ставке сделал генерал Сырский – относительно соответствующих направлений на Донбассе. Наши воины делают там невероятные вещи, и каждая отбитая у оккупантов позиция, каждая занятая нашими силами высота – это новые и новые аргументы для мира, что Украина может, может победить».

На заседании Ставки обсуждена ситуация в объединённых военных группировках «Таврия», «Одесса», «Север», по защите Харьковской области. «Внимание каждому направлению. Оснащение техникой бригад наступления», — кратко описал обсуждение этой темы, поднятой на заседании Ставки.

Зеленский сообщил также о том, что министр обороны Алексей Резников доложил ему о результатах встречи «Рамштайна». «Хорошие результаты», — подчеркнул Президент.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая провёл предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Фото и видео: ОПУ

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