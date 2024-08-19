Семья погибшего в Одессе фельдшера получила квартиру

Семья погибшего в результате ракетного удара по Одессе 15 марта 2024 года фельдшера скорой помощи Сергея Ротару получила новую квартиру.

Об этом в Facebook сообщил Департамент здравоохранения Одесской областной госадминистрации.

«Председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер передал ключи от новой квартиры семье фельдшера Сергея Ротару, погибшего во время выполнения служебного задания, приехав на спасение пострадавших во время ракетного удара 15 марта по г. Одесса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что двухкомнатную квартиру приобрели при поддержке бизнесмена из Одесской области.

Как сообщала Одесса News, россияне 15 марта ударили по Одессе ракетами «Искандер-М». В результате этого удара 21 человек погиб, 73 получили ранения. Среди погибших и пострадавших – местные жители, медики и сотрудники ГСЧС. В тот день две бригады подстанции ЭМП №5 первыми добрались до места обстрела. В результате попадания второй ракеты погиб на месте фельдшер Сергей Ротару. Медику был 31 год. Его похоронили на Западном кладбище Одессы. У врача осталось два сына. Президент посмертно наградил Сергея Ротару орденом «За мужество».

Фото: ООГА

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