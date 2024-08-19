В бою за Украину погиб житель Одесской области Николай Чарка, светлая ему память

Выполняя боевое задание, 12 августа 2024 года в зоне боевых действий погиб 31-летний военнослужащий из Одесской области Николай Чарка.

Об этом сообщили в Тарутинском поселковом совете.

«Одесщина и Украина снова потеряли своего верного сына, героически сражавшегося с коварным врагом… Тарутинский поселковый совет Болградского района выражает глубокие соболезнования семье, родственникам, близким и друзьям по поводу преждевременной смерти нашего земляка и Героя», — говорится в сообщении поселкового совета.

В конце июля – начале августа Николай побывал в небольшом отпуске дома, а по возвращении из него на фронт 12 августа защитник погиб. Во время своего отпуска воин успел посетить со словами благодарности в волонтёрский центр «Единство», который постоянно поддерживал подразделение воина-земляка.

“29 июля ты пришёл к нам с большим тортом, вместе пили чай-кофе, радовался отпуску, рассказывал о фронтовой жизни, со смехом вспоминал, как не смог правильно произнести “паляниця” на вопрос-проверку “своих”. Вместе мечтали, как встретимся в мирной жизни. Не суждено… Помним!!! Не простим!” – рассказали волонтёры.

Одесса News сообщала, что в августе 2024 года в результате трагических событий ушёл из жизни 23-летний воин из Великодолинской общины Одесского района Гавриил Сташеско.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Тарутинский поссовет/Facebook

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