Дания выделит $629 млн для закупки вооружения в Украине

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен во время визита в Киев 29 сентября вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и министром стратегических отраслей промышленности Германом Сметаниным подписали протокол о намерениях продолжить сотрудничество в сфере закупок у украинских оборонных предприятий на общую сумму около 4,2 млрд датских крон ($628,8 млн).

Об этом сообщило министерство обороны Дании.

Из них Дания выделяет 1,3 млрд датских крон, а остальные 2,9 млрд ($434,2 млн) – это средства, полученные за счёт замороженных активов страны-агрессора РФ.

«К концу 2024 года планируют поставлять на фронт вооружение и технику украинского производства, средства на которые были получены от Дании, а также за счёт замороженных российских активов, которые Дания получает от имени ЕС», – говорится в сообщении.

Визит министра обороны Дании в Киев проходит в преддверии киевского оборонно-промышленного мероприятия «Форум оборонной промышленности», который запланирован на 1-5 октября. В нём принимает участие большая группа датских оборонно-промышленных компаний.

Одесса News информировала, что пПосле начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в феврале 2022 года по состоянию на 1 июля 2024 года Дания передала Украине только военной помощи примерно на €6,6 млрд, не включая поддержку страной Украины через ЕС).

В августе 2024 года правительство Дании подготовило для Украины 20-й пакет помощи стоимостью 783 миллиона датских крон (115 миллионов долларов США) для удовлетворения военных нужд Киева как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах.

Министр иностранных дел Дании, комментируя прорыв ВСУ в Курской области, заявил, что Украина может использовать предоставленное его страной оружие на территории РФ и заявил, что поддерживает любое использование Украиной предоставленного датского оружия во время его нынешнего наступления на российский пограничный регион, отметив, что «нельзя устанавливать ограничения на то, что оружие можно использовать только на территории Украины».

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