Дания подготовила очередную партию оружия Украине и разрешила бить им по России

Правительство Дании в понедельник заявило, что подготовило для Украины новый пакет помощи стоимостью 783 миллиона датских крон (115 миллионов долларов США) для удовлетворения военных нужд Киева как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Global Defense&Aerospace Post.

«Путин продолжает жестокие и кровавые нападения на украинцев. Важно, чтобы Дания продолжала поддерживать Украину, чтобы они могли защитить себя. Этот двадцатый пакет военной поддержки был составлен на основе пожеланий и потребностей Украины и должен поддерживать Украину как в краткосрочной перспективе, так и в ближайшие годы», – заявил министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

Центральное место в пакете занимают финансовые взносы, в том числе для оборонной промышленности, которые увеличены на 300 миллионов датских крон (44 миллиона долларов США) в 2024 году. Дополнительно 112 миллионов датских крон (16 миллионов долларов США) также было выделено в 2024 году на финансирование закупок через украинские оборонные предприятия.

«Дания есть и останется среди самых больших поклонников Украины. Мы постоянно показывали, что там, где есть желание, есть путь, и Дания установила международный стандарт поддержки Украины. Сегодня мы делаем ещё один шаг с двадцатым военным пакетом помощи, который обеспечит Украину крайне необходимым военным оборудованием, которое будет иметь значение против агрессивной войны России», – заявил министр иностранных дел Дании.

По оперативным соображениям и соображениям безопасности не разглашается подробная информация о полном содержании этого пакета помощи.

Президент Владимир Зеленский уже выразил благодарность народу и правительству Дании за подготовку для Украины 20-го пакета военной помощи.

Также отмечается, что министр иностранных дел Дании, комментируя прорыв ВСУ в Курской области, заявил, что Украина может использовать предоставленное его страной оружие на территории РФ и заявил, что поддерживает любое использование Украиной предоставленного датского оружия во время его нынешнего наступления на российский пограничный регион, отметив, что «нельзя устанавливать ограничения на то, что оружие можно использовать только на территории Украины».

«Вы не можете сказать Украине, чтобы она не переходила на другую сторону… и не прерывала цепи снабжения (оружия армией РФ, – ред.). Это оборонная операция, цель которой – прервать российские цепи поставок в российские воинские части на оккупированной украинской территории», — сказал он.

Одесса News информировала, что предыдущий пакет помощи Дании был объявлен 18 июня 2024 года.

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