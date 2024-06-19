Дания объявила о 19-м пакете помощи Украине: что в нём

Правительство Дании сообщило 18 июня, что провело консультации с советом по внешней политике относительно 19-го пакета помощи Украине, который поддержит её насущные потребности и в то же время поддержит долгосрочное наращивание способности Украины защищать себя от российской агрессии.

Пакет будет направлен на поддержку украинской оборонной промышленности, также в него войдёт дополнительное оборудование для обслуживания предоставляемых Данией самолётов F-16 и пожертвования из запасов датских вооружённых сил.

«Украина по-прежнему нуждается в значительной военной поддержке из-за продолжающейся российской агрессии. С помощью последнего пакета помощи мы обеспечиваем максимально возможную поддержку потребностей Украины на поле боя здесь и сейчас. Но у нас также есть обязательства Дании по поддержке безопасности Украины в ближайшие 10 лет. Именно поэтому мы создали датскую модель пожертвований через украинскую оборонную промышленность, которая поможет наращивать украинское производство военной техники в краткосрочной и долгосрочной перспективе», – сказал министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

19-й пакет предполагает заключение ряда различных соглашений с союзниками о закупках и пожертвованиях союзных оборонных предприятий, отметили в министерстве.

Одесса News информировала, что правительство Дании в мае 2024 года выделило 250 млн датских крон (33,5 млн евро) на срочные базовые нужды наиболее уязвимых групп населения в Украине.

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