Футбольную команду одесского «Черноморца» пополнили два новых игрока

Футбольный клуб «Черноморец» заключил соглашение с двумя новыми игроками.

«Моряками» стали защитник Богдан Бутко и голкипер Артур Рудько, — сообщает официальный сайт ФК «Черноморец».

Богдан Бутко родился 13 января 1991 года в Константиновке (Донецкая область). Рост – 180 см, вес – 68 кг. Воспитанник СДЮШОР «Шахтёр» (Донецк). Играл в клубах «Шахтёр» Донецк, «Волынь» Луцк, «Ильичёвец» Мариуполь, «Амкар» (Пермь, Россия), «Лех» (Познань, Польша), «Эрзурумспор» (Эрзурум, Турция), «Заря» Луганск. Сыграл 294 официальных матча, забил 9 мячей. В составе «Шахтёра» – чемпион и обладатель Кубка Украины 2016-2017 гг. В первой сборной Украины сыграл 33 матча. В юношеских и молодёжных сборных страны провёл 51 игру, забил 2 мяча. Чемпион Европы (U-19) 2009 года.

Артур Рудько родился 7 мая 1992 года в Киеве. Рост – 198 см, вес – 90 кг. Воспитанник футбольной школы «Динамо» (Киев). Защищал ворота клубов Динамо Киев, Говерла Ужгород, ФК Пафос (Кипр), Металлист Харьков, Лех (Познань, Польша), Шахтёр Донецк. В командах этих клубов сыграл 144 официальных матча, пропустил 156 мячей. Чемпион и обладатель Кубка Украины в составе «Динамо» и «Шахтёра». Вызывался в первую сборную Украины, за молодёжные и юношескую сборную провёл 5 матчей.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года ФК «Черноморец» прекратил сотрудничество с тремя футболистами — Олегом Билыком, Дмитрием Голубом и Ильёй Уханем.

Фото: ФК «Черноморец»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy