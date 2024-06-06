ФК «Черноморец» покидают три футболиста

ФК «Черноморец» прекратил сотрудничество с тремя футболистами.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Наш клуб покидают: Олег Билык, Дмитрий Голуб и Илья Ухань. Желаем ребятам успешной дальнейшей карьеры, ярких матчей и благодарим за работу в составе команды «моряков»», — говорится в сообщении.

Олег Билык родился 11 января 1998 года. Воспитанник академии «Скалы», Моршин. До «Черноморца» защищал ворота команд: «Скала» Стрый, ФК «Александрия», «Ингулец» Петрово. С июля 2023 года провёл за «моряков» 2 официальных матча (пропустил 2 мяча).

Даниил Голуб родился 3 июля 2003 года. Воспитанник академии ФК «Мариуполь». Играл за команды: «Ингулец» (U-19, U-21) Петрово, «Колос» (U-21) Ковалёвка, ФК «Минай». В составе «Черноморца» с января 2024 года сыграл 2 официальных матча.

Илья Ухань родился 1 июня 2003 года. Воспитанник днепропетровского футбола (ДЮФК, Днепр). Играл за ФК «Мариуполь» (U-19), «Колос» (U-19) Ковалёвка, «Кривбасс» (U-19) Кривой Рог. С марта 2023 сыграл за «Черноморец» 1 матч в первой команде и 10 – в юношеской.

Одесса News информировала, что «Черноморец» завершил футбольный сезон на 12-м месте.

Фото: ФК «Черноморец»

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