Одесская команда олимпийцев готовится к поездке в Париж

Одесская команда отправится на XXXIII летние Олимпийские игры, которые состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже и 16 других городах Франции.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

В составе сборной команды Украины Одессу на Олимпиаде будут представлять Даяна Ястремская – теннис; Ирина Маловичко – стендовая стрельба; Алина Комащук и Елена Кравацкая – фехтование.

Отмечается, что спортсменов приветствовали руководство города Одессы, дипломаты, а также юные одесские художники.

«Очень благодарен вам, что, несмотря на все обстоятельства, вы нашли в себе силы и добыли в борьбе право представлять наше государство и наш город на Олимпиаде. На вас будет смотреть весь мир. Покажите всем наш украинский дух и волю к победе», — обратился к спортсменам мэр. Одесса Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что пПоследний шанс пополнить сборную Одесской области на Олимпиаде в Париже ещё остаётся у легкоатлета Владислава Шепелева, который 30 июня выступит на чемпионате Украины, где попытается преодолеть олимпийский норматив.Также, возможно, станут олимпийцами футболисты одесского «Черноморца» Владимир Салюк и Максим Брагару, которые находятся в числе кандидатов на участие в Играх-2024 (ждём объявления заявки сборной Украины. дедлайн — 2 июля).

Таким образом, максимум спортсменов Одесской области на Олимпиаде-2024 – семь, минимум – четыре. В прошлой Олимпиаде участвовало 7 спортсменов Одесской области.

Фото: «Одесса»

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