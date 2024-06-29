Одессу посетил высокий гость Консультативной миссии Евросоюза

Одессу посетил глава Консультативной миссии Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС в Украине) Рольф Холмбо.

Об этом сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Безопасность в море и на суше, защита портовой инфраструктуры, улучшение транспортной системы – эти и другие вопросы обсудил Олег Кипер с гостем из Европейского Союза.

«Предложил приобщиться к реализации проекта по установке камер видеонаблюдения на автомобильных дорогах Одесской области, ведь это поможет улучшить ситуацию в регионе. Благодарны КМЕС за поддержку Украины и Одесской области. Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество», — сообщил Олег Кипер.

Одесса News информировала о визите в Одессу делегации Посольства Азербайджанской Республики в Украине во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сеймуром Мардалиевым.

Фото: ООГА/Telegram

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