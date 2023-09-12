Одесская каратистка стала победителем сезона Премьер-лиги

Одесситка Анжелика Терлюга получила награду Grand Winner от Всемирной федерации каратэ (WKF) по итогам сезона Премьер-лиги.
Об этом сообщает XSPORT.
Отмечается, что наградой Grand Winner отмечают лучших каратистов сезона на уровне Премьер-лиги – главной серии ежегодных соревнований под эгидой WKF. Премии получают спортсмены, набравшие наибольшее количество баллов на этапах Премьер-лиги в течение года.
Терлюга выиграла три этапа Премьер-лиги из четырех – в Рабате, Фукуоке и Дублине в категории до 55 кг.
Для Анжелики это третий подряд и пятый в общем титул.
Днями на этапе Премьер-лиги в ирландском Дублине Анжелика Терлюга завоевала золото в весе до 55 кг. В финале одесситка победила японку Накамуру Шиори и выиграла своё 16-е золото на этих турнирах.
Перед поездкой в Дублин с чемпионкой встретился председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.
«Анжелика – гордость Одесщины и всей Украины. Благодаря её победам наш флаг поднимается на спортивных пьедесталах мира!», — написал в Telegram Олег Кипер.
Одесса News информировала о блестящем выступлении в июне 2023 года Анжедики Терлюги на Европейских играх-2023.
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