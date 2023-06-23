Одесситка Анжелика Терлюга блестяще выступила на III Европейских играх в Польше

Одесская каратистка Анжелика Терлюга блестяще выступила на Европейских играх-2023, завоевав золотую медаль в категории до 55 килограммов.

Об этом сообщает отделение НОК в Одесской области.

Сообщается, что Европейские игры проходят с 20 июня по 2 июля в Республике Польша.

«На предыдущей стадии турнира одесская спортсменка уверенно выиграла группу. Две победы и ничья позволили ей выйти в полуфинал соревнований, где Анжелика одолела спортсменку из Люксембурга Дженнифер Варлинг. В финале одесситка встретилась со своей принципиальной соперницей Иветой Горановой из Болгарии, которой проиграла в финале последних Олимпийских игр и предыдущих Европейских игр. Нанеся в финале точный удар на два балла, Анжелика Терлюга сохранила преимущество и одержала победу», — комментирует победу НОК Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года Анжелика Терлюга завоевала золото в на соревнованиях Премьер-лиги в Рабате (Марокко).

Фото: отделение НОК в Одесской области

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