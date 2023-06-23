В Одессу приехал глава Болгарского телеграфного агентства: какова цель приезда

Днями в Одессе откроется пресс-клуб Болгарского телеграфного агентства (БТА), на открытие которого приехал его генеральный директор Кирилл Валчев.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

С гостем из Болгарии встретился Одесский городской голова Геннадий Труханов.

«Я благодарен Вам за открытие представительства в Одессе. Очень важно доносить до болгарского и европейского сообщества правду о войне в Украине, текущую ситуацию, ведь российская пропаганда активно работает», — обратился к Валчеву Геннадий Труханов.

В ходе встречи стороны также обсудили сотрудничество в культурной и информационной сферах.

Как сообщала Одесса News, 25 мая мэр Одессы встретился с Министром по делам ветеранов Украины Юлией Лапутиной, которая приняла участие в заседании Исполнительного комитета горсовета при рассмотрении вопросов помощи ветеранам.

Фото: «Одесса»

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