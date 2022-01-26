Если завтра война: Труханов провёл совещание по вопросам гражданской обороны

26 января Одесский городской голова Геннадий Труханов провёл совещание по вопросам гражданской защиты, оснащения объектов гражданской защиты и участия местного самоуправления в формировании подразделений территориальной обороны.

На совещании присутствовали заместители Одесского городского головы и специалисты подразделений Департамента муниципальной безопасности.

В ходе совещания были представлены информация о количестве и состоянии коммунальных защитных сооружений гражданской защиты, а также предварительные расчёты по их модернизации. Речь идёт о 85 объектах. На переоснащение одного объекта необходимо от 600 тыс. до 1,5 млн гривен.

Одесская мэрия уже обратилась к международным партнёрам с просьбой об оказании содействия в модернизации объектов гражданской защиты и приведении их к стандартам НАТО.

Также было принято решение во взаимодействии с органами ГСЧС, ОСМД и одесскими предприятиями провести обследование состояния защитных сооружений всех форм собственности. Их на сегодняшний день насчитывается 353.

Кроме того, в ходе совещания отмечалось, что все вышеупомянутые сооружения гражданской защиты являются специальными объектами, а для укрытия населения могут быть использованы так называемые объекты двойного назначения. К ним относятся подземные переходы, туннели, подвалы и цокольные этажи, подземные паркинги, склады и пр. В целом, количества специальных и объектов двойного назначения в Одессе достаточно для укрытия миллионного населения города.

Также состоялось обсуждение обеспечения в рамках действующего законодательства должного финансирования мероприятий национального сопротивления, содействия в создании добровольческих формирований территориальных громад и пр.

Отмечается, что на сегодняшний день готовится проект соответствующей городской целевой программы.

Как сообщала Одесса News, 21 января городской голова Геннадий Труханов побывал на некоторых объектах гражданской защиты и провёл совещание с чиновниками, ответственными за поддержание их в надлежащем состоянии.

Фото: «Одесса»

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