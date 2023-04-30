Одесские пограничники отмечают свой профессиональный праздник

30 апреля отмечается День пограничника Украины. В этом году пограничной службе Украины исполняется 105 лет.

Накануне знаменательной даты в Одессе открыт монумент «Стена Героев», где навсегда высечены имена 68 военнослужащих Государственной пограничной службы, погибших за суверенитет нашего государства, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Городские власти рядом с Вооружёнными Силами, с народом Украины, рядом с пограничниками, со всеми, кто сегодня защищает наше государство. Мы вместе, мы победим. Слава Украине!», — сказал на открытии монумента мэр Одессы Геннадий Труханов.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и в совместной молитве помолились за упокой душ военных.

«К сожалению, статистика войны горькая и неутешительная – с началом вооружённой агрессии России в Южном региональном управлении погибли 68 пограничников. Склоняю голову перед Героями, которые до конца исполнили свой военный долг, до последнего вздоха остались верными Военной присяге и отдали самое дорогое – свою жизнь – за Украину. Вечная память каждому! Этот Мемориал символизирует несокрушимость и устойчивость часовых границ, погибших, защищая территориальную целостность и государственный суверенитет нашей страны. Мы все в вечном долгу перед матерями и родителями за то, что они вырастили мужественных и смелых патриотов. И преклоняемся перед детьми, потерявшими родителей!», — сказал выступая на церемонии открытия и.о. председателя Одесской облгосадминистрации Борис Волошенков.

По сообщению пресс-службы ОГА, также Борис Волошенков лично поздравил одесских пограничников, поблагодарил за добросовестное исполнение служебного долга и вручил Почётные грамоты облгосадминистрации и ценные подарки.

«Быть пограничником, особенно сегодня – это первыми встречать бой, первыми вступить в войну и, надеюсь, первыми изгнать врага из нашей страны! Ибо граница – это не просто линия на карте. Для Украины – это граница между жизнью и смертью. От профессионализма и эффективности пограничной службы зависит и защита Одесской области, потому что ваша служба – одна из фундаментальных опор безопасности Одесщины. И я благодарен каждому и каждой, кто защищает государственную границу!», — сказал Волошенков.

Как сообщала Одесса News, 29 апреля одесские моряки отметили 105-ю годовщину со Дня поднятия на кораблях бывшего Черноморского флота Российской империи флага Украины, что, согласно требованиям временного закона «О флоте Украинской Народной Республики», произошло 29 апреля 1918 года в Севастополе.

Фото: «Одесса», ООГА

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