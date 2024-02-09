Одессу посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Украине

8 февраля Одессу посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Украине Мустафа Левент Бильген.

От этом сообщают официальный сайт «Одесса» горсовета и Telegram-канал Одесской облгосадминистрации.

«Защита портов Одесщины и разминирование акватории Чёрного моря. Благодарен Чрезвычайному и Полномочному Послу Турецкой Республики в Украине г-ну Мустафе Левент Бильгеному за плодотворную встречу. Господин Посол заверил, что Турция готова приложить максимальные усилия для разминирования Чёрного моря. Ибо действия россиян – минирование, сброс КАБов в море – стали проблемой и для турок. Так что ожидаем помощи в этом вопросе», — отметил на встрече с Послом председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Также на встрече в облгосадминистрации попросили о помощи для Одесской области в медицинской сфере, в частности, поставке современного оборудования для военных госпиталей.

Чрезвычайный и Полномочный Посол поблагодарил весь украинский народ за помощь при землетрясении в Турции. Потому что, несмотря на войну, Украина отправила бригады своих спасателей, сохранивших десятки жизней.

Мэр Одессы Геннадий Труханов поблагодарил турецкий народ за всестороннюю поддержку. В частности, он отметил, содействие в ограничении присутствия вражеского флота в Чёрном море, что оказало существенное влияние при обороне Одессы.

«Чёрное море – это море мира, а не войны. Оно должно объединяться. И сегодня у нас уже есть все предпосылки для дальнейшего развития сотрудничества между странами Чёрного моря», — отметил Геннадий Труханов.

В ходе диалога стороны также обсудили вопросы сотрудничества в экономической и транспортной областях.

Посол отметил, что Одесса поразила его своей самобытностью и энергетикой, а также открытостью сердец её жителей.

Во время встречи стало известно, что в Стамбул уже доставлен туристический символ Одессы «Якорь-сердце», который совсем скоро будет украшать парк одной из самых живописных бухт Турции.

Фото: «Одесса», ООГА/Telegram

Видео: «Одесса»

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