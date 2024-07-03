Мэр Одессы провёл встречу с итальянскими партнёрами

Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с руководителем офиса «Агентство сотрудничества ради развития» Итальянской Республики (AICS) господином Пьетром Пиппи.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

В ходе встречи стороны обсудили детали сотрудничества в рамках Меморандума по восстановлению Одессы. Меморандум был подписан на конференции URC-2024 в Берлине на уровне Министерства иностранных дел Италии и Министерства восстановления Украины.

«Это ещё одно направление нашего партнёрства. Однако мы делаем только первые шаги на большом пути. И сегодня мы здесь для того, чтобы обсудить различные механизмы оказания помощи, а также запросы и потребности, которые есть у самого города», — сказал г-н Пьетро Пиппи.

Отмечается, что в рамках Меморандума Италия уже готова направить на восстановление Одессы до 45 млн. евро. Фокус этого проекта направлен на сохранение культурного наследия. Необходимо определить приоритетные объекты в городе, нуждающиеся в восстановлении. Для этого в течение недели проходят консультации AICS с руководством города и области, культурными институтами.

Планируется создание управленческого комитета, куда войдут представители министерств обеих стран, одесской мэрии и облгосадминистрации.

«В рамках концепции устойчивого развития мы рассматриваем восстановление Одессы как мощного культурного центра Украины. И нуждаемся в международной помощи в восстановлении и сохранении нашего материального и нематериального культурного наследия», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Стороны также обсудили привлечение научного и образовательного потенциала обеих стран для сотрудничества в сфере развития украинской реставрационной школы.

Фото: «Одесса»

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