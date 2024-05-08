Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил одесситов с Днём памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, который впервые в этом году 8 мая отмечается в Украине.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

В своём поздравлении Геннадий Труханов отметил, что «8 мая мы чтим память миллионов погибших в годы Второй мировой войны. Эта дата является напоминанием о том, что терроризму нет места в цивилизованном мире.

«Сегодня, когда враг разрушает жилые кварталы украинских городов, убивает мирных жителей, мы как никогда понимаем, что сражаемся за право на жизнь, за своё будущее. Мы воюем за то, чтобы жить в свободном европейском государстве», — сказал мэр Одессы.

Геннадий Труханов также подчеркнул, что «с прошлого года 9 мая в Украине отмечается День Европы. Мы – не просто её часть. Мы – та сила, которая стоит на защите главных европейских принципов: свободы, демократии, права на развитие. Верю в то, что в скором времени российскому террору будет положен конец, и мы будем жить в мирной и счастливой Украине».

Геннадий Труханов пожелал «быстрейшей Победы нам всем».

Одесса News информировала, что в прошлом году Верховная Рада законом «О Дне памяти и победе над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов» установила 8 мая как День памяти и победы – единственную дату, когда Украина отмечает победу над нацизмом и чествует память погибших во Второй мировой войне. Выходной день теперь также будет 8 мая, когда завершится действие военного положения в Украине.

Видео: «Одесса»

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