Верховная Рада определилась с 9 мая

Верховная Рада 29 мая проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект №9278, который устанавливает 8 мая как День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 9 мая убрали из списка праздничных дней.

Об этом сообщил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.

Отмечается, что законопроект поддержали 317 нардепов, один был против.

Теперь 8 мая будет выходным днём. В то же время День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который отмечался 9 мая, убрали из списка праздничных и нерабочих дней.

В пояснительной записке к документу нардепы обосновали такое решение восстановлением исторической правды и справедливости, а также тем, что Украина как неотъемлемая часть большой европейской семьи должна отмечать День победы над нацизмом вместе со всей Европой и всем цивилизованным демократическим миром именно 8 мая.

Для справки. До 2015 года в Украине, как и в других странах СНГ, на официальном уровне 9 мая отмечали День Победы. В 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как сообщала Одесса News, 8 мая 2023 года президент Украины Владимир Зеленский передал на утверждение в Верховную Раду законопроект, которым предлагалось установить 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов.

9 мая Зеленский своим указом установил День Европы, который ранее отмечался в третью субботу мая.

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