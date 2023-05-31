Верховная Рада планирует с июля отменить ряд налоговых льгот – кого коснётся

Верховная Рада поддержала в первом чтении изменения в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения, направленных на восстановление довоенного состояния системы налогообложения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

«Принятие законопроекта будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местные бюджеты в 2023 году на сумму около 10 млрд гривен», — пояснил министр финансов Сергей Марченко.

Законопроектом предложена с 1 июля 2023 года отмена возможности для ФЛП (физических лиц-предпринимателей) и юридических лиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода. Также будут отменены возможности для ФЛП плательщиков единого налога I и II групп не уплачивать единый налог.

Законопроектом предлагается возобновить проведение документальных проверок. В то же время предусмотрено, что такие проверки во время действия военного положения проводятся при наличии безопасного доступа к территориям, помещениям и другому имуществу.

Документом предусмотрено возобновление применения штрафных санкций за нарушение налогового законодательства; правильность начисления, исчисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование; порядка использования РРО/ПРРО.

Законопроектом предлагается восстановить течение сроков, определённых налоговым законодательством.

Законопроект не предусматривает повышения налогов и не вводит новые ставки налогов. Нормы направлены прежде всего на возвращение налогового законодательства в довоенное состояние.

В частности, с 1 июля ограничивается действие отдельных норм Кодекса, введённых на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины.

Как сообщала Одесса News, Украина тратит на армию почти весь бюджет государства мирного времени. Дефицит бюджета в прошлом году составил около $31 миллиарда.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod