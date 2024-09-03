Рада освободила от мобилизации украинцев до 25 лет, «Слуги народа» были против

Верховная Рада приняла за основу законопроект №11379д, предусматривающий освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет, которые признаны ограниченно годными.

Об этом 3 сентября в Telegram сообщил народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк.

В первом чтении документ поддержали 295 парламентариев, отметил Железняк.

Он сообщил, что парламентарии блокировали трибуну Рады с требованием поставить на голосование проект «в целом». По его словам, депутаты от «Слуги народа» выступили против.

Как проинформировала в Telegram нардеп от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, сейчас существует законодательная коллизия в отношении военнообязанных мужчин в возрасте 18–25 лет, которые признаны ограниченно годными. «Поскольку нет процедуры перевода этих мужчин с учёта военнообязанных на учёт призывников после повторного медосмотра, если их признают годными к военной службе. Законопроект решает это несоответствие и даёт отсрочку от мобилизации юношей 18–25 лет», – написала Геращенко.

Одесса News информировала, что средний возраст украинских бойцов на фронте составляет 43–45 лет.

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