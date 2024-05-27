Средний возраст украинских защитников составляет 43–45 лет

Средний возраст украинских бойцов на фронте составляет 43–45 лет.

Об этом 26 мая пишет издание ГОРДОН, ссылаясь на Bloomberg и слова высокопоставленного украинского чиновника, говорившего на условиях анонимности.

Издание отмечает, что чиновник подтвердил слова основателя благотворительного фонда «Реактивна пошта», волонтёра Павла Нарожного, сказавшего, что большинству людей, с которыми он общается, около 40–45 лет, в то время как молодые люди, особенно моложе 30 лет, встречаются «относительно редко».

В своём Facebook Нарожный уточнил, что он говорил о своём опыте общения с артиллеристами, которым помогает его фонд.

«Конечно, в других родах войск ситуация может быть другой. Конечно, мобилизация, которая сейчас начала двигаться, изменит ситуацию», – добавил он.

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности «Центра Разумкова» Алексей Мельник также считает, что проблема старения в украинских войсках была «ещё вчера» и продолжает усугубляться.

Народный депутат от фракции «Голос», член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин напомнил в комментарии Bloomberg, что в Украине снизили призывной возраст с 27 до 25 лет, и одна из целей этого закона – введение обязательной военной подготовки для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, так как сейчас большинство молодых людей «не получают никаких военных навыков».

В то же время он отметил, что мужчин возрастом до 25 лет украинские власти освобождают от обязательной мобилизации не только из-за того, что «политика отправки украинской молодёжи на смерть непопулярна», как пишет Bloomberg, но и в связи с верой в то, что они сыграют ключевую роль в восстановлении Украины в будущем. Нардеп подчеркнул, что неизвестно, «сколько продлится война, какие ресурсы понадобятся и как долго».

Одесса News информировала, что в апреле 2024 ода в Украине приняли обновлённый закон о мобилизации, который 18 мая вступил в силу. Согласно одной из его норм, все военнообязанные в течение двух месяцев должны обновить для ТЦК свои персональные данные – через ЦНАП, электронный кабинет либо придя в военкомат.

На фото: боец 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ/Facebook

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