В Одессе простились с малышкой Златой, погибшей от ракетных обстрелов

В Одессе в Спасо-Преображенском соборе 26 мая прошла церемония прощания с 5-летней Златой, раненной во время ракетного обстрела побережья 29 апреля.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что врачи почти месяц боролись за жизнь ребёнка.

Злата была похоронена на Западном кладбище.

«Эту боль невозможно передать словами. За жизнь моей дочери молились тысячи людей во всём мире, всех вероисповеданий и конфессий. Мы консультировались с лучшими врачами. Но Златы больше нет», — сказал отец девочки Вячеслав.

Как сообщала Одесса News, Злата была госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии после того, как вечером 29 апреля российские войска нанесли по Одессе ракетный удар баллистической ракетой «Искандер» с кассетным боезарядом. Тогда были госпитализированы 23 пострадавших. Девочка перенесла сложную операцию на сердце, находилась в коме. Врачи боролись за жизнь ребёнка несколько недель. Но 23 мая начальник Одесской облгосадминистрации Олег Кипер сообщил о смерти ребёнка. Всего в результате атаки погибли восемь человек.

Фото: Нина Ляшонок/Укринформ

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