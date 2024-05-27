27 мая в Одессе запланированы аварийные отключения света в жилых домах

Жители ряда улиц в Одессе 25 мая будут без света.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы Южными РЭС по таким адресам: 11-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 15-23, 30-38, Левитана, 101, 101а, 101г, Ильфа и Петрова, 21, 23, просп. Академика Глушко, 19-25, Академика Королёва, 42, 44, 48/корп.1, 10-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 16-22б, Костанди, 187, 187/корп.1,189. Работы до 17.00.

Центральные РЭС: Дюковская, 8, Дальницкая, 31-41, Малая Арнаутская, Ковальская, Еврейская, Преображенская, Тираспольская, Троицкая, 60, пл. Соборная, 1, Большая Арнаутская, Льва Толстого, 17, 19, Спиридоновская, Нежинская, Новосельского, Вороного Николая, 4а, Строганова, Владислава Домбровского (Желябова), Радужная, Святослава Рихтера, Цветочная, Кордонная, 25, Алексея Косяченко, Татьяны Тэсс, пер. Кострова, 7, Платановая, Радостная, 114, 116, пер. 1-й Сиреневый, пер. 2-й Сиреневый, пер. Сиреневый, Ковровый, проезд Сиреневый, пер. Успенский, Апрельская, Йозефа Прибика (Минская), Сельская, Туристская, 1-я Степная, Ближние Мельницы (Кондренко), Малишевского (Гастелло), Клименко, 25, 33в, Гранатная, 28-54, пер. 1-й Кипарисный, 2,4 пер. 3-й Кипарисный, 1, 2, 3, 4, пер. Джутовый, 1-10а, пер. Конструкторский, 1-11, Литавровый переулок (пер. Москвина), 1-12, пер. Радиальный, 1-12, пл. Веры Холодной, 1, 3, Центральный Аэропорт, 1-15, 23, пер. Нечипоренко, 4, 5, 7, 9, 11, 13, Жуковского, 39, Базарная, 92, 100. Работы до 19.00.

Северные РЭС: Романа Шухевича, 9-36, Сергея Ядова, 51-61а, Шилова, 29-37, 30-42а, Куницы, 5-17, Одесская, 2-10, 12, 50-54, 58/корп.1, Проценко, 40-48, пер. Нефтяников, 3-9,4-8а. Работы до 17.00.

Академика Воробьёва, 14-18а, Одесская, 48,48а, Выставочная, 13-19, 14-32, Зоринская, 34, 34а, Шеваловых (Лизы Чайкиной), 1-19а, Нечуя-Левицкого, 4-16, , 28а. Работы до 18:00.

ДТЭК «Одесские электросети» сообщает, что в соответствии с лимитами потребления электроэнергии, доведенные НЭК «Укрэнерго» 27 мая с 6:00 до 24:00 будут действовать графики стабилизационных отключений. «Причина – дефицит мощности в энергетической системе страны, возникший вследствие обстрелов врагом генерирующего оборудования», — говорится в сообщении.

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком можно здесь.

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