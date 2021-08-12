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Часть Одессы 12 августа с 9 утра останется без газа

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12 августа в связи с проведением работ на распределительном газопроводе среднего давления на Гагаринском плато, 4, будет отключена от газоснабжения некоторая часть потребителей Одессы.

Об этом сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства города.

Так, с 9:00 до 16:00 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

п/п
Адреса отключения
Кому отключат
1
Французский бульвар, 60
 ЖК «39-я Жемчужина», крышная котельная
2
пер. Курортный, 2/1
 Частный дом
3
пер. Курортный, 2/2
 Частный дом
4
пер. Курортный, 2/3
 Частный дом
5
пер. Курортный, 2/5
 Частный дом
6
Французский бульвар, 60
 КГ «Королевские сады»
7
Французский бульвар, 60
 НЛУ «Сартус»
8
Французский бульвар,  60/22
 Школа-гимназия «Мрія»
9
Французский бульвар, 60/23
 КПХ «Моцарт»
10
 пер. Первый хрустальный, 1/3 ООО «Портофино»
11
пляж Аркадия, 21

Админздание
12
Гагаринское плато, 5/4
 «Центр Армянской культуры»
13
Гагаринское плато,  5/3
 ЖК «Аркадийский дворец», крышная котельная
14
Гагаринское плато,  5/2к1
 ЖСК «Престиж-7», крышная котельная-1
15
Гагаринское плато,  5/2к2
 ЖСК «Престиж-7», крышная котельная—2
16
пер. Курортный, 2/5
 Дом приёмов

Одесса News обнародовала список адресов одесских потребителей электроэнергии, которым также сегодня, 12 августа, отключили свет.

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