Часть Одессы 12 августа с 9 утра останется без газа

12 августа в связи с проведением работ на распределительном газопроводе среднего давления на Гагаринском плато, 4, будет отключена от газоснабжения некоторая часть потребителей Одессы.

Об этом сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства города.



Так, с 9:00 до 16:00 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

№ п/п Адреса отключения

Кому отключат 1 Французский бульвар, 60 ЖК «39-я Жемчужина», крышная котельная 2 пер. Курортный, 2/1 Частный дом 3 пер. Курортный, 2/2 Частный дом 4 пер. Курортный, 2/3 Частный дом 5 пер. Курортный, 2/5 Частный дом 6 Французский бульвар, 60 КГ «Королевские сады» 7 Французский бульвар, 60 НЛУ «Сартус» 8 Французский бульвар, 60/22 Школа-гимназия «Мрія» 9 Французский бульвар, 60/23 КПХ «Моцарт» 10 пер. Первый хрустальный, 1/3 ООО «Портофино» 11 пляж Аркадия, 21 Админздание 12 Гагаринское плато, 5/4 «Центр Армянской культуры» 13 Гагаринское плато, 5/3 ЖК «Аркадийский дворец», крышная котельная 14 Гагаринское плато, 5/2к1 ЖСК «Престиж-7», крышная котельная-1 15 Гагаринское плато, 5/2к2 ЖСК «Престиж-7», крышная котельная—2 16 пер. Курортный, 2/5 Дом приёмов

Одесса News обнародовала список адресов одесских потребителей электроэнергии, которым также сегодня, 12 августа, отключили свет.



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