Часть Одессы 12 августа с 9 утра останется без газа

12 августа в связи с проведением работ на распределительном газопроводе среднего давления на Гагаринском плато, 4, будет отключена от газоснабжения некоторая часть потребителей Одессы.
Об этом сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства города.
Так, с 9:00 до 16:00 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:
|
№
п/п
|
Адреса отключения
|Кому отключат
|
1
|
Французский бульвар, 60
|ЖК «39-я Жемчужина», крышная котельная
|
2
|
пер. Курортный, 2/1
|Частный дом
|
3
|
пер. Курортный, 2/2
|Частный дом
|
4
|
пер. Курортный, 2/3
|Частный дом
|
5
|
пер. Курортный, 2/5
|Частный дом
|
6
|
Французский бульвар, 60
|КГ «Королевские сады»
|
7
|
Французский бульвар, 60
|НЛУ «Сартус»
|
8
|
Французский бульвар, 60/22
|Школа-гимназия «Мрія»
|
9
|
Французский бульвар, 60/23
|КПХ «Моцарт»
|
10
|пер. Первый хрустальный, 1/3
|ООО «Портофино»
|
11
|
пляж Аркадия, 21
|
Админздание
|
12
|
Гагаринское плато, 5/4
|«Центр Армянской культуры»
|
13
|
Гагаринское плато, 5/3
|ЖК «Аркадийский дворец», крышная котельная
|
14
|
Гагаринское плато, 5/2к1
|ЖСК «Престиж-7», крышная котельная-1
|
15
|
Гагаринское плато, 5/2к2
|ЖСК «Престиж-7», крышная котельная—2
|
16
|
пер. Курортный, 2/5
|Дом приёмов
Одесса News обнародовала список адресов одесских потребителей электроэнергии, которым также сегодня, 12 августа, отключили свет.
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