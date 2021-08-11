Хакеры обокрали криптобиржу на $610 миллионов

Неизвестные хакеры осуществили атаку на китайскую платформу Poly Network, совершив кражу криптовалюты на 610 миллионов долларов США.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNBC.

Подчёркивается, что это была одна из крупнейших краж криптовалюты в мире на сегодняшний день.

Отмечается, что Poly Network является платформой, которая стремится соединить разные блокчейны, чтобы они могли работать вместе. При этом блокчейн — это цепочка записей, на которых базируются различные криптовалюты. Каждая криптовалюта имеет свой собственный блокчейн, и они различаются между собой.

Poly Network уже попросила в соцсетях наладить связь с хакерами и призвала их «вернуть украденные активы». При странном повороте событий в среду хакеры начали возвращать часть украденных средств.

Они отправили в Poly Network сообщение, встроенное в транзакцию с криптовалютой, о том, что они «готовы вернуть» средства. По состоянию на полдень по лондонскому времени по адресам было возвращено более 4,8 миллиона долларов.

«Я думаю, это демонстрирует, что даже если вы можете украсть криптоактивы, их отмывание и обналичивание чрезвычайно сложно из-за прозрачности блокчейна и использования аналитики блокчейна», — сказал Том Робинсон, главный научный сотрудник аналитической фирмы Elliptic.

«В этом случае хакер пришел к выводу, что самым безопасным вариантом было просто вернуть украденные активы».

Исследователи пришли к выводу, что кража «скорее всего была давно спланированным, организованным и подготовленным нападением».

Poly Network призвала биржи криптовалюты занести в чёрный список токены, поступающие с адресов, которые были связаны с хакерами.

Как сообщала Одесса News, в Верховной Раде ко второму чтению готовится законопроект, который узаконит в Украине криптовалюту и виртуальную гривну.