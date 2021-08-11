Герус заявил, что осенью тарифы на свет не увеличатся, а даже наоборот

После принятого Кабинетом Министров решения снизить тарифы на электроэнергию для населения, которое потребляет менее 250 кВт-ч в месяц, она подешевеет для большей части населения.

Об этом написал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в на своей странице в Facebook.

«Для большинства потребителей тариф на электричество вообще станет ниже, чем сейчас. Это около 80 процентов потребителей», — написал Герус.

Он отметил, что решение о снижении тарифов может наткнуться на критику политиков и олигархических групп, однако напомнил, что оно обсуждалось на Совете национальной безопасности и обороны, который дал соответствующее поручение Кабмину.

Кстати. Кабинет Министров снизил тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, которые используют до 250 кВт-ч в месяц. С 1 октября домохозяйства с таким уровнем потребления будут платить 1,44 грн за 1 кВт-ч., для остальных домохозяйств будет действовать нынешний тариф 1,68 грн/кВт-ч.

Как сообщала Одесса News, правительство Украины с 20 мая 2021 года прекратило регулировать цены на газ.

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