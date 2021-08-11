В Украине запустят эксперимент с платным интернетом для заключённых СИЗО

11 августа Кабинет Министров одобрил проект постановления, которым вводится экспериментальный проект относительно платной услуги по предоставлению доступа в Интернет и телефонной связи с помощью средств IP-телефонии лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

Соответствующее решение члены правительства приняли без обсуждения на своём заседании, сообщает Правительственный портал.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что целью проекта является определение целесообразности законодательного закрепления права доступа лиц, взятых под стражу, к глобальной сети Интернет и телефонной связи, в том числе возможных факторов, которые могут негативно повлиять на права, свободы и законные интересы участников уголовного производства в случае предоставления лицам, взятым под стражу, такого права.

Таким образом, документом предлагается ввести в отдельных следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины экспериментальный проект, согласно которому лицам, взятым под стражу, за соответствующую плату будут предоставляться услуги по доступу к глобальной сети Интернет и телефонной связи с помощью средств IP-телефонии.

В проекте постановления указано, что проект будет реализовываться до 30 апреля 2023 года.

Также документом правительство постановило Министерству юстиции подать до 1 июля 2023 года отчёт о результатах реализации экспериментального проекта.

Отмечается, что реализация акта не потребует дополнительных финансовых затрат из Государственного бюджета Украины.

Как сообщала Одесса News, в Одесском СИЗО малолетних преступников будут обучать азам киберспорта.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий