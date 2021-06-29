В Одессе будут обучать киберспорту трудных подростков в СИЗО

29 июня в пресс-центре Odessit.ua состоялась пресс-конференция «Добро побеждает: социальный проект для помощи трудным подросткам. Киберспорт, стриминг и блоггинг как полезный досуг для заключённых».

Об этом передаёт корреспондент Одесса News.

Проект представили глава Федерации киберспорта Юга Украины Константин Матяшов, и.о. заместителя Одесского городского головы Олег Брындак, депутат Одесского горсовета Андрей Кисловский, руководитель отдела по делам молодёжи Одесской епархии Дмитрий Чеботарёв, заместитель начальника отдела социально-воспитательной и психологической работы государственного учреждения «Одесский следственный изолятор» Алёна Билоус, глава комиссии по вопросам образования, спорта и взаимодействия с общественными организациями Одесского горсовета Олег Этнарович. Представляя проект, Андрей Кисловский сказал, что он может быть судьбоносным для подростков, находящихся в заключении, ведь, как и любой другой вид спорта, он поможет отвлечь их от неправильных поступков.

«Это ещё один шанс таким детям отвлечься от неправильного развития и получить смысл в жизни, социализироваться, Проект сможет помочь таким детям стать полноценными членами общества. и мы сможем, благодаря киберспорту, повлиять на их судьбы», — сказал депутат.

Алёна Билоус добавила, что несмотря на режим, в котором находятся заключённые подростки, проблем с доступом тренеров не будет. Обучение азам киберспорта будет проводиться по договорам о сотрудничестве. Так, например, у СИЗО есть такой договор с Одесской епархией, и её представители могут придти к подросткам в СИЗО вместе с тренером по киберспорту.

«У ребят приставки будут находиться в камерах, а раз в неделю будет приходить тренер, который поможет им совершенствовать навыки в киберспорте», — добавила замначальника отдела Одесского СИЗО.

Олег Этнарович отметил, что длительное время горсовет взаимодействует с Федерацией киберспорта Юга Украины по вопросам, связанным с киберпространством.

«В течение трёх лет мы проводим кибертурниры для одесских школьников и студентов под патронатом Одесского городского головы. Такая практика подсказала нам идею социализации трудных подростков, находящихся в местах заключения, выйдя из которых, они будут владеть основами киберспорта. Почин был поддержан руководством СИЗО», — отметил Олег Этнарович.

Руководитель киберфедерации Константин Матяшов сказал, что идея возникла во время общения с представителями Одесской епархии.

«И вот теперь она нашла своё реальное воплощение. Проект предоставит возможность в стенах СИЗО заниматься киберспортом, а значит, и изменить заключённым свою жизнь кардинально. Планируем с помощью СИЗО преподавать, как правильно играть, объяснить, что это не просто игра, а достаточно сложное занятие, В дальнейшем ребята смогут принять участие в местных турнирах. На постсоветском пространстве таких проектов нет», — подчеркнул Константин Матяшов.

Как сообщала Одесса News, в мае в одесском киберклубе «Skill» прошёл уникальный матч по киберспорту, в котором школьники играли против пенсионеров.

Фото: Александр Александров/Одесса News

Видео: Odessit.ua, Одесса News/Александр Александров

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