В одесском СИЗО после смерти 5 заключённых прошли обыски

После смерти пятерых заключённых в одесском СИЗО прошли обыски.

Как сообщает Думская, общий обыск проведён 10 октября.

«Сначала руководство СИЗО созвало личный состав по условному сигналу «Буря». После проверки формы, наличия удостоверений и инструктажа работники учреждения обыскали камеры, обнаружив немало запрещённых предметов», — говорится в сообщении.

Были обнаружены, в частности, 30 мобильных телефонов, 16 электронагревательных устройств, 76 колюще-режущих предметов, 94 металлические пластины, десять килограммов дрожжей, 80 литров браги, самодельный спортинвентарь и т.д. Однако, наркотических веществ в перечне найденного нет.

Как сообщала Одесса News, в Одесском СИЗО за последние полторы недели произошла серия загадочных смертей. По одной из версий, причина смерти 5 человек — в употреблении синтетического наркотика плохого качества, который недавно попал в учреждение.

Фото: Одесская епархия, Думская