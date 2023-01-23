Очередной коррупционный скандал: теперь в Министерстве инфраструктуры

Специализированная антикоррупционная прокуратура 22 января официально сообщила о задержании замминистра развития общин по подозрению во взяточничестве.

Прокуратура не уточняет его имени, но днём ранее Министерство писало о задержании Василия Лозинского.

В САП заявили, что 21 января разоблачили замминистра и других членов организованной преступной группы на получении $400 тыс. взятки за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники.

Василий Лозинский

Предварительная правовая квалификация действий задержанного – ч. 4 ст. 368 (взяточничество в особо крупных размерах, совершённое служащим), ч. 5 ст. 191 (растрата имущества в особо больших размерах или в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Как отмечает ведомство, летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 млрд грн на восстановление объектов критической инфраструктуры и обеспечение населения в зимний период светом, теплом и водоснабжением. Однако в рамках следствия выяснилось, что ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти решили присвоить часть государственных средств.

По данным САП, эти чиновники обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной стоимости с заранее определёнными субъектами предпринимательской деятельности. Взамен предприниматели должны были передать чиновникам за «победу» в тендерах 280 млн грн, которые составляли разницу между реальной и закупочной стоимостью услуг.

Во время проведения обысков в офисе предпринимателей было обнаружено и изъято 920 тыс. грн и $38,7 тыс.

В САП добавили, что разоблачение преступной организации состоялось благодаря оперативному проникновению детективов в состав организованной преступной группировки.

О задержании Лозинского, который был назначен заместителем министра 27 декабря 2022 года, первой сообщила 21 января 2023 года «Украинская правда». По данным издания, уголовное производство, в котором фигурирует политик, было открыто в сентябре 2022 года.

В Министерстве инфраструктуры, которое недавно объединили с Министерством развития общин и территорий, и.о. главы которого был ранее Лозинский, чиновника пообещали уволить. 22 января по сообщению вице-премьера Александра Кубракова, решением Кабинета Министров Лозинский уволен.

Позже 21 января «Украинская правда» уточнила, что Лозинский обвиняется в получении взятки при закупке генераторов.

Как сообщала Одесса News, в Украине инициировали проверку Минобороны, чиновники которого обвиняются в закупке продуктов и предоставлении услуг по питанию для военных по завышенным ценам.

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