Дела фронтовые: в течение прошедших суток бойцы ВСУ мужественно несли оборону

Начались триста тридцать четвёртые сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

По информации на 6 утра 23 января Генерального штаба ВСУ, угроза российских ударов с использованием ракет наземного, морского и воздушного базирования и дронов-камикадзе остаётся по всей Украине. ВСУ в течение прошедшего боевого дня наносили удары по сосредоточению сил противника, поражая их склады и живую силу.

Враг вёл безуспешные наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Продолжает наступательные действия в Бахмутском направлении. В других направлениях – ведёт оборону. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населённых пунктов Стельмаховка и Новосёловское Луганской области и Выемка, Раздолевка, Белогоровка, Парасковеевка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутовка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

По данным Генштаба ВСУ, с 18 по 21 января в населённые пункты Виноградово и Бриловка Херсонской области прибыло пополнение живой силы оккупантов. Личный состав был вооружён только стрелковым оружием, лишь некоторые имели средства индивидуальной защиты (бронежилеты), военную технику не завозили.

Противник продолжает нести потери. Так, городская больница Днепрорудного Запорожской области переполнена ранеными. Только за последнее время доставлено около 150 захватчиков. В то же время большинство персонала больницы отказались сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из Российской Федерации.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения противника. Также сбит вражеский БПЛА «Орлан-10».

Украинские ракетчики и артиллеристы 22 января поразили 4 района сосредоточения врага и 3 их склада боеприпасов.

В Чёрном море утром 23 января было 11 вражеских кораблей. Среди них – 3 ракетоносителя. Возможен залп 24-х ракет типа «Калибр».

Как сообщала Одесса News, 20 января на пляже в Одесской области специалисты специального подразделения ВМС ВС Украины обезвредили и ликвидировали мину путём контролируемого подрыва.

На главном фото боец отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

Фото: Генштаб, ОК «Юг» ВСУ/Facebook

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