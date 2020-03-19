Путин упростил предоставление гражданства украинцам

Президент России Владимир Путин подписал закон, который признаёт украинцев и белорусов носителями русского языка.

О подписании закона сообщает официальный сайт Президента России.

Таким образом, граждане Украины и Беларуси, которые свободно владеют русским, освобождаются от сдачи специального экзамена на знание языка, который нужен для получения российского гражданства.

Порядок подачи украинцами и белорусами заявлений на признание носителями русского языка будет определять Министерство внутренних дел России. Оно же получит полномочия по согласованию с Минобразования определять единый критерий для признания иностранцев носителями русского языка.

Госдума приняла законопроект 5 марта, а 11 марта его поддержал Совет Федерации.

«Федеральным законом сокращается с шести до трёх месяцев срок рассмотрения заявления о приёме в гражданство Российской Федерации или о выходе из гражданства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, Президент РФ Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года указ, согласно которому жители неконтролируемых Украиной территорий Донецкой и Луганской областей имеют право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство РФ по упрощённой процедуре.