Одесситку Овсянникову московский суд отправил под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил до 9 октября под домашний арест бывшую сотрудницу Первого канала, уроженку Одессы Марину Овсянникову по уголовному делу о распространении «фейков» об армии РФ.

Об этом сообщает Настоящее время.

По словам адвоката Дмитрия Захватова, Овсянникову во время суда посадили в клетку, вокруг которой выставили четверых полицейских.

Фотокорреспонденты, которых первыми пустили на заседание, сообщили, что Овсянникова в «аквариуме» развернула плакат «Пусть убитые дети снятся вам по ночам», после чего приставы удалили их из зала заседаний.

По требованию следствия процесс проходил в закрытом режиме.

Поводом для уголовного дела стал пикет Овсянниковой в Москве 15 июля, на который она вышла с плакатом «Путин – убийца, его солдаты – фашисты». Десятого августа силовики пришли к ней домой с обыском, после чего её саму без адвоката увезли на допрос в Следственный комитет. Ночь она провела в изоляторе на Петровке. По этой статье ей грозит до 10 лет колонии.

«Против меня возбудили уголовное дело якобы за фейки. Поводом стал мой протест на Софийской набережной. Свыше 350 детей, погибших в Украине, это фейки? Весь мир знает историю Сергея, который потерял всю свою семью в Ирпени. Его дети были такого же возраста, как и мои. Все видели молодую маму из Винницы, которая потеряла свою 4-летнюю дочь, а сама осталась без ноги. 3-месячная малышка из Одессы Кира, это тоже фейк? Сколько детей должны ещё погибнуть, чтобы вы остановились?, — написала Овсянникова в своём Telegram.

Как сообщала Одесса News, Марина Овсянникова получила известность после того, как в эфире программы «Время» на Первом канале вышла в кадр с плакатом «Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут» и несколько секунд простояла с ним за плечом ведущей Екатерины Андреевой. Овсянникова работала редактором на Первом канале и после своей акции уволилась. За появление в эфире с плакатом её оштрафовали по административной статье на 30 тысяч рублей, позже Овсянниковой выписывали ещё несколько штрафов за антивоенные пикеты и высказывания в соцсетях, обвиняя в «дискредитации» армии.

После увольнения с Первого канала Овсянникова несколько месяцев была за границей, но вернулась в Россию, чтобы определить в суде место жительства её 11-летней дочери (с мужем Овсянникова в разводе, он работает на телеканале Russia Today).

В июне 2022 года Овсянникова посетила Одессу.

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